Unità nazionale: Calderoli, con Autonomia e Lep avremo coesione

- "Nella ‘Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione dell'inno e della bandiera’ è opportuno rimarcare il ruolo che l’attuazione piena, in ritardo di 23 anni, del Titolo V della Costituzione - attraverso l’autonomia regionale e la definizione e l’introduzione dei ‘Livelli essenziali delle prestazioni’ - sarà il vero e solo strumento per arrivare ad unità nazionale non solo a parole ma nei fatti concreti e quotidiani, realizzando una versa coesione a livello nazionale". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. "Perché solo con questa riforma - prosegue - si azzerano le tante, troppe, attuali anomalie e diversità nei servizi, e dunque nei diritti dei cittadini, per qualità e quantità, tra singole Regioni: differenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti, quotidianamente". (segue) (Rin)