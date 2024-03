Digitale: Corte conti, in ritardo banda ultralarga in aree bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sensibile il ritardo registrato nella realizzazione delle infrastrutture digitali legate al Piano Banda Ultralarga - Aree Bianche per la connettività di circa 8.400.000 abitazioni in Italia, con una dilatazione dei tempi medi delle fasi procedurali e uno spostamento in avanti della concreta attuazione rispetto alle scadenze originarie. E' quanto rileva il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti nell'analisi, approvata con Delibera n. 4/2024/CCC, sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga relativo alle cosiddette Aree Bianche, definite "a fallimento di mercato" per l'assenza di investimenti privati. Il Piano - posto sotto il controllo del Mimit e finanziato prevalentemente con i fondi strutturali europei Fesr e Feasr, nonché con il fondo nazionale Fsc - interessa 7.413 comuni italiani, con la copertura di circa 6.300.000 unità immobiliari a tecnologia Fiber To The Home (Ftth), 2.100.000 a tecnologia Fixed Wireless Access (Fwa) e 29.895 tra sedi PA e aree industriali. A fine 2023 - evidenzia la Corte - risultavano coperte in Ftth circa 3,4 milioni di abitazioni (il 54 per cento del target finale) e 18.616 sedi PA e aree industriali (il 62 per cento), oltre a 437.000 unità immobiliari in fase di collaudo (7 per cento) e più di 2,2 milioni in fase di lavorazione (36 per cento). Meno positivi i dati emersi sugli investimenti di rete Fwa che - spiegano i giudici contabili - vanno interpretati con cautela in virtù della tipologia di architettura Fwa. (segue) (Com)