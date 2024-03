Carceri: incontro tra Garante nazionale e regionali, "servono risposte condivise e concrete" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Irma Conti ha evidenziato come l’incontro odierno rappresenti, senza retorica, un momento fondamentale per dimostrare la coesione delle Istituzioni di garanzia, una intesa tra Garante nazionale e territoriali le cui parole chiave devono essere osmosi, disponibilità, sinergia e condivisione. Mario Serio ha sottolineato come nel momento presente di grande difficoltà contrassegnata da un numero consistente di “eventi critici”, il compito del Garante nazionale non possa limitarsi a una ricognizione anche rigorosa delle criticità ma debba essere ancor di più un’attività di stimolo propositivo alle Autorità di governo e legislative per un intervento concreto e risolutivo. Tale funzione non deve caratterizzarsi in senso sterilmente polemico eccedente i limiti segnati dall’ordinamento, quanto di costruzione positiva e condivisa di soluzioni anche di breve periodo, in grado di rimediare talvolta a una certa mancanza di fantasia. In sintesi, il Garante ha posto enfasi su tre fattori: ruolo della persona, risposta unitaria dello Stato e soluzioni concrete. Samuele Ciambriello ha elencato a nome della Conferenza dei Garanti territoriali alcune criticità sulle quali intervenire congiuntamente: sovraffollamento carcerario, eventi suicidari, alto numero di persone detenute con pene residue brevi e per i quali occorre intervenire con misure ad hoc ovvero anche attraverso un’applicazione ragionevole delle misure di esecuzione penale esterna già previste dall’ordinamento. (segue) (Com)