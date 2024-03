Turismo: chiusa Bmt a Napoli, in tre giorni riuniti i travel buyer di tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tourism week densa di appuntamenti per la città di Napoli con oltre 15mila operatori che dal 14 al 16 marzo hanno affollato la Mostra d'Oltremare in occasione della ventisettesima edizione di Bmt, l'unica fiera del mondo dedicata al turismo nel Mediterraneo. Spazi sold-out in un'area espositiva di 16mila metri quadrati, ampliata rispetto allo scorso anno, che ha accolto oltre 400 espositori, 82 tour operator outgoing e incoming, 17 compagnie aeree e aeroporti, 11 compagnie di crociera e di navigazione, 29 enti e destinazioni internazionali di promozione turistica, 12 Regioni strategiche per la promozione del territorio italiano, 160 buyers provenienti da Argentina, Austria, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Kazakhistan, Lettonia, Lituania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Ungheria, Usa e quattro workshop con la presenza di 390 sellers italiani. Per Angioletto De Negri, patron di Progecta, azienda organizzatrice della Borsa Mediterranea del Turismo, "Napoli si candida finalmente a diventare un hub del turismo mondiale: a dimostrarlo è la crescita costante di BMT, una fiera che fa onore alla città. Quest'anno abbiamo aggiunto un padiglione, eppure il tutto esaurito ci suggerisce la necessità di ampliare ancora maggiormente i nostri spazi, arricchiti, in questo 2024, da un connubio bellissimo che è quello tra turismo ed enogastronomia". "Il turismo – ha aggiunto De Negri - è la nuova linfa del nostro territorio, un settore imprescindibile per il rilancio economico della Campania e dell'Italia tutta. Serve maggiore consapevolezza su quanto il confronto con gli operatori, l'ascolto dei player sia potenzialmente in grado di generare un impatto nella nostra Nazione. I numeri ci dicono che il turismo è la principale industria del Paese, lo Stato deve prendersene cura". (segue) (Ren)