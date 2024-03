Turismo: chiusa Bmt a Napoli, in tre giorni riuniti i travel buyer di tutto il mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 29 le destinazioni internazionali che hanno scelto Bmt per la propria promozione turistica del 2024. Tra queste, Bahamas, Cina, Croazia, Cuba, Grecia, Israele, Giamaica, Lituania, Malta, Miami, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Seychelles, Spagna, Slovenia, Svizzera, Thailandia, Tunisia. Le Nazioni del continente europeo hanno voluto sottolineare il valore aggiunto del turismo italiano per il proprio Pil interno. La Croazia, Paese ospite d'onore della XXVII Bmt, ha registrato lo scorso anno 981.442 arrivi dall'Italia e 4,2 milioni di pernottamenti, grazie a un'offerta turistica pensata per i giovani e per centrare la sfida della destagionalizzazione. Anche la Svizzera, capace di chiudere il 2023 con un +7,5 per cento rispetto ai dati pre Covid, può vantare oltre 800mila pernottamenti annui di viaggiatori provenienti dall'Italia, raggiungendo la top10 dei mercati più importanti per il Paese elvetico. Numeri da record anche per la Spagna con 4,8 milioni di persone che hanno raggiunto lo Stato iberico dal Belpaese. Complice l'enorme connettività aerea tra Italia e Spagna, il riconoscimento di destinazione più sostenibile conferito da Lonely Planet, appuntamenti unici come l'anno giubilare di Caravaca de la Cruz, la designazione di Oviedo come capitale gastronomica spagnola, l'America's Cup a Barcellona, si stima, per il 2024, di superare i dati del 2023. (segue) (Ren)