Ucraina: Fratoianni (Avs), da Macron parole avventate, serve iniziativa diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi è parso grave che il presidente di un grande Paese, come la Francia, abbia voluto fare delle affermazioni così avventate". Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine del convegno "Il coraggio di osare" in corso oggi a Napoli. "L'idea di una guerra totale - prosegue il leader di SI - di tutti contro la Russia, è di fatto l'idea di una guerra mondiale e pure nucleare, sarebbe semplicemente la fine del mondo, è chiaro? Bisogna andarci piano con le parole. Invece delle battute - conclude Fratoianni - servirebbe un'iniziativa diplomatica della comunità internazionale che purtroppo in questi due anni non si è proprio vista". (Rin)