- VARIESigla del patto anti usura tra l'istituto di credito e il Confidi Pmi. Presenti il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, il presidente di Confidi Pmi Angelo Bruscino e il prefetto commissario antiracket e antiusura Santi Giuffré. Sala conferenza della Banca di Credito Cooperativo di Napoli in via Cervantes de Saavedra, 96/98 - Napoli (ore 11).Iniziativa su "L'autonomia differenziata divide il Paese" della Cgil Napoli e Campania. Intervengono la vice presidente del Senato, Maria Domenica Castellone, Maurizio De Stefano del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, il deputato Pd Marco Sarracino, il vice presidente nazionale delle Acli, Antonio Russo, il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. Conclude il segretario confederale Cgil nazionale, Christian Ferrari. Sede Cgil in via Toledo 353 - Napoli (ore 15).Incontro su "Approcci innovativi di immunoterapia nel trattamento del Melanoma" con Paolo Antonio Ascierto, direttore dell'Oncologia al "Pascale" di Napoli. Cup IN piazza Carità 16 - Napoli (ore 16).Inaugurazione della mostra "Quando corpus morietur. Gli ultimi giorni di vita di Giovanni Battista Pergolesi", organizzata dall'Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Pozzuoli. Real Cappella del Tesoro di San Gennaro - Napoli (ore 16.30). (Ren)