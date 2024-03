Caserta: ripresi lavori dell’emiciclo vanvitelliano per sede Archivio di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'intervento di ristrutturazione dell'Archivio di Stato di Caserta si inserisce nel quadro più ampio del piano di valorizzazione del patrimonio culturale italiano promosso dal ministero - ha dichiarato il ministro Sangiuliano -. Con questo intervento intendiamo non solo tutelare e conservare un patrimonio prezioso per la nostra storia ma anche renderlo più accessibile e fruibile al pubblico per farne un luogo di studio, di ricerca e di crescita culturale per la comunità di Caserta e per l'intera Nazione. L'Archivio di Stato di Caserta custodisce un patrimonio documentario di notevole valore, che comprende atti e documenti di grande rilevanza per la nostra storia”. Dopo il completamento dei lavori nell’emiciclo vanvitelliano di fronte alla Reggia, atteso per l’aprile 2025, l’Archivio di Stato di Caserta avrà una superficie che lo renderà tra i più grandi Archivi di Stato d’Italia. Inoltre, grazie ai 20 km lineari di scaffalature previsti dal progetto, l’Istituto riuscirà non solo ad accogliere il suo patrimonio attuale ma anche a soddisfare il fabbisogno di spazi per i versamenti degli uffici statali della città e della provincia di Caserta. Insieme ai depositi in corso di ultimazione nei locali assegnati all'Archivio all'interno della Reggia, si delinea così il futuro della memoria storica del territorio. Infine, per quanto riguarda gli spazi interni del complesso della Reggia destinati all’Archivio, si registrano importanti passi avanti: anche qui, i lavori di restauro e adeguamento funzionale fermi dal 3 agosto 2023 (e già finanziati con 1.810.911 euro) riprenderanno ad aprile per concludersi in autunno prossimo, mentre è stato aggiudicato il progetto per l’adeguamento antincendio i cui lavori termineranno sempre entro il prossimo autunno. "L'Amministrazione sta profondendo grande impegno per restituire in tempi brevi questi spazi alla loro originaria e primaria funzione culturale ed educativa", ha concluso il direttore generale Archivi, Antonio Tarasco. (Ren)