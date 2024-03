Napoli: via a lavori ristrutturazione scuola Caracciolo-Da Procida per tre milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via i lavori di ristrutturazione edilizia nell'Istituto "F. Caracciolo-G. Da Procida" ad opera della Città metropolitana di Napoli finanziati con oltre tre milioni di euro di fondi Pnrr e finalizzati all'adeguamento impiantistico e normativo dell'edificio scolastico sull'isola di Procida. Per migliorare le prestazioni energetiche l'intervento prevede la rimozione e sostituzione dei serramenti esterni a taglio termico, la dotazione di nuovi infissi sulla facciata est anche con l'installazione di pannelli frangisole in grado di aumentare la schermatura dei raggi solari nei mesi più caldi. Non si è ritenuto di intervenire in maniera analoga sulla facciata ovest in quanto già ampiamente schermata da una fitta alberatura. È prevista la coibentazione della struttura, nonché l'adeguamento dell'impianto termico al piano terra e al primo piano con la posa in opera delle nuove tubazione e il rifacimento della pavimentazione, nonché la tinteggiatura delle pareti interne e delle facciate esterne. Inoltre, l'Ente di piazza Matteotti, guidato dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, ha previsto anche il rifacimento e l'ampliamento dell'area destinata ai servizi igienici con la realizzazione di 3 bagni per le donne, 3 per gli uomini e uno per i diversamente abili con rifacimento dell'impianto elettrico, idrico-sanitario e sostituzione della pavimentazione e dei rivestimenti interni, nonché delle porte. Infine, sarà realizzata una nuova scala esterna in acciaio e un ascensore installato in vano dedicato e senza locale macchina, composto da motore elettrico trifase. (segue) (Ren)