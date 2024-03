Napoli: via a lavori ristrutturazione scuola Caracciolo-Da Procida per tre milioni euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatta Ilaria Abagnale, consigliera metropolitana delegata alla Programmazione e all'edilizia scolastica: "Finalmente l'isola di Procida avrà un istituto scolastico moderno e sostenibile all'altezza della sua antica e rinomata tradizione marinaresca in grado di offrire agli studenti aule e locali adeguati dove poter costruire, insieme al corpo docente, il loro futuro". L'Iss "F. Caracciolo-G. Da Procida", infatti, ospita il famoso "Nautico" (oggi Istituto Tecnico Trasporti e Logistica), ma anche il Liceo scientifico, il Liceo Linguistico e quello delle Scienze umane. Inoltre, nello storico palazzo dell'Istituto è stato realizzato nel 1996 il Museo del Mare per esaltare e promuovere le secolari tradizioni marinare dell'isola. Istituito inizialmente per gli studenti, è diventato luogo di memoria storica, visitabile ed accessibile al pubblico con quattro sale espositive e una biblioteca. La collezione è composta da: nodi e cordami utilizzati sulle navi mercantili, strumenti nautici in uso a bordo dei velieri nei secoli XVIII e XIX: ottanti, sestanti, cronometri, solcometri, bussole magnetiche a secco e a liquido, modelli di imbarcazioni tra cui un brigantino a palo, modello di veliero di fine Ottocento, realizzato dagli allievi dell'Istituto nell'anno scolastico 1913/14, in occasione della Esposizione Internazionale di Marina di Genova del 1914. Presente anche una sezione macchine di bordo composta da differenti componenti di motore di una nave, realizzati dagli alunni della scuola alla prima metà del Novecento e la riproduzione di una tartana. (Ren)