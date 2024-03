Cassino: Casellati, simbolo di forza e sacrificio, onore aver partecipato da cittadina onoraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Cassino con il capo dello Stato Sergio Mattarella per commemorare l’80mo anniversario del bombardamento che distrusse la città nella Seconda Guerra mondiale. È un immenso onore aver partecipato a questa storica giornata da cittadina onoraria", scrive su X Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali. "Cassino è simbolo di forza e spirito di sacrificio. La sua storia di dolore e di rinascita dagli orrori della guerra è un monito che ci ricorda l’importanza di far prevalere le ragioni della pace e del dialogo su quelle della contrapposizione e dei conflitti", conclude. (Rin)