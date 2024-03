Napoli: via a recupero ex casa custode scuola Falcone a Licola, nasceranno laboratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via i lavori di ristrutturazione edilizia disposti dalla Città metropolitana di Napoli per la riqualificazione della palazzina ex casa custode e la sua trasformazione in locale laboratori per la sede succursale dell'Isis “Falcone” di Licola, nel comune di Pozzuoli, con un investimento complessivo di due milioni e 750mila euro finanziati dall'Unione europea Next generation Eu - Pnrr. La necessità degli interventi era scaturita dall’esigenza di dotare la sede scolastica di ambienti adatti allo svolgimento di attività laboratoriali attinenti all’offerta formativa dell’Istituto agrario. La palazzina (piano seminterrato, piano terra e primo piano di 167 metri quadri ciascuno, per un totale di 501 mq) risultava inagibile a causa di numerose ed evidenti lesioni presenti sulle murature portanti: grazie ai fondi che la Città metropolitana, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, è riuscita a intercettare e a cantierare, il plesso è ora oggetto di interventi di trasformazione e di adeguamento sismico e impiantistico/normativo, che porteranno alla realizzazione di sei aule laboratorio di 35 mq ciascuna, con spazi per uffici e servizi annessi. (segue) (Ren)