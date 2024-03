Napoli: lunedì incontro su dialetto e letteratura al Musap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dialetto e letteratura. È questo il quinto capitolo del ciclo di "Incontri sul dialetto" curati dal Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano e organizzati dalla Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio. Lunedì prossimo 18 marzo alle 16 al Musap-Fondazione circolo artistico politecnico Ets di piazza Trieste e Trento a Napoli (Palazzo Zapata), Cristiana Di Bonito e Patricia Bianchi, docenti dell'Università Federico II di Napoli, e il poeta Raffaele Pisani tracceranno insieme il percorso, ancora oggi più che mai vivo, del legame tra letteratura in italiano e letteratura in dialetto. Pisani racconterà l'incontro con E.A.Mario, il famoso autore di canzoni immortali come "Tammurriata nera", e tante altre curiosità sulla sua "geografia poetica", come da felice definizione del professor Nicola De Blasi. Una produzione, quella di Pisani, che parte dalla prima pubblicazione datata 1961 e, dopo 31 raccolte, sta per arricchirsi con la traduzione, in corso di stampa, dei "Promessi Sposi" in sonetti napoletani. Un'opera messa già in scena, con musica di Antonio Colonna, al Conservatorio di San Pietro a Majella.(Ren)