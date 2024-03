Caserta: ripresi lavori dell’emiciclo vanvitelliano per sede Archivio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi i lavori dell'emiciclo vanvitelliano, già Caserma Pollio, individuato come nuova sede dell'Archivio di Stato di Caserta insieme agli spazi già assegnati in Reggia. I lavori sono ripresi dopo anni di sospensione, grazie all’impulso del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e della direzione generale Archivi. I locali riservati alle stalle e all'acquartieramento delle truppe borboniche saranno rifunzionalizzati per accogliere depositi archivistici e uffici, candidandosi a diventare un luogo di aggregazione per l’intera cittadinanza. I lavori, iniziati dal completamento delle facciate, consentiranno di ammirare presto la bellezza del complesso edilizio e proseguiranno avendo come priorità la ristrutturazione del piano seminterrato, che ospiterà i compattatori meccanici per l’archiviazione fisica dei documenti. In contemporanea, si procederà alla realizzazione del locale destinato ad accogliere le centrali tecnologiche (ipogeo). (segue) (Ren)