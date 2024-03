Carceri: incontro tra Garante nazionale e regionali, "servono risposte condivise e concrete"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (Gnpl) – il presidente Felice Maurizio D’Ettore, Irma Conti e Mario Serio – ha incontrato i Garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà personale, il Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali Samuele Ciambriello e la segretaria generale della Cassa delle Ammende Sonia Specchia per discutere di prospettive di breve termine. L’incontro è avvenuto venerdì scorso nella Sala Valadier del palazzo di piazza del Popolo che accoglie la storica Caserma “Giacomo Acqua” dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Generale Vincenzo De Marco e del Tenente Colonnello Luca Vasaturo. Il presidente del Garante ha sottolineato l’importanza, nel momento attuale contrassegnato da criticità di particolare rilevanza, di risposte unitarie, condivise e concrete nel rispetto delle diverse sensibilità. Bisogna rendere dignitosa la risposta complessiva dello Stato perché le conseguenze dell’attuale situazione problematica ricadono non solo sulle persone private della libertà ma anche sul personale penitenziario e in definitiva su tutti. Non si può dubitare infatti che il valore della persona nella sua interezza debba essere la finalità e che la strada da seguire sia quella tracciata dalla Carta costituzionale: in questa direzione si inserisce l’impegno e l’attenzione del Garante rispetto al tema importantissimo e trasversale della tutela della salute in tutti i luoghi di privazione della libertà compresi i Centri per il rimpatrio (Cpr). (segue) (Com)