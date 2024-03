Turismo: chiusa Bmt a Napoli, in tre giorni riuniti i travel buyer di tutto il mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema evidenziato anche dalla presidente di Enit Spa Alessandra Priante: "Il turismo si conferma come il settore economico più resiliente oltre che più umano che esista. Il Sud ha aggiunto alla resilienza la creatività, confermando che l'ospitalità è mediterranea e dimostrando che sta diventando una vera e propria best practice per tutti i Paesi dell'area del Mediterraneo. La Bmt è, in assoluto, uno dei momenti più importanti di incontro degli operatori, un momento irrinunciabile: attraverso la Bmt, l'Italia si conferma un centro aggregatore di competenze e di un'offerta che sta diventando sempre più dinamica, innovativa, senza perdere l'unicità della tradizione". "Prosegue il sodalizio tra la nostra Associazione e Bmt - dichiara il direttore generale di Astoi Confindustria Viaggi Flavia Franceschini - una fiera dal profilo sempre più nazionale e internazionale. La formula del Villaggio Astoi, che vede protagonisti i Tour Operator associati, è la concreta testimonianza dell'opportunità e della necessità di fare sistema prima di competere tra player. Sono stati tre giorni di networking, durante i quali gli operatori hanno presentato al mercato prodotti e novità, in vista del picco delle vendite estive, in un'unica area collettiva che ha registrato un flusso di visitatori sempre nutrito. Ringraziamo Angelo De Negri, uno dei primi sostenitori del valore dell'unità come chiave di volta per lo sviluppo e l'evoluzione del nostro comparto". (segue) (Ren)