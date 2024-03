Commercio estero: Istat, a gennaio -7,4 per cento import, -3,2 per cento export (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riduzione congiunturale dell’export investe entrambe le aree, Ue ed extra-Ue; dovuta alle minori esportazioni di beni intermedi e strumentali, è condizionata dalle vendite a elevato impatto di mezzi di navigazione marittima realizzate a dicembre - si legge nella nota a commento -.Su base annua, l’export è pressoché stazionario in valore. La flessione dell’export verso la Cina è un effetto base derivante dal confronto con gennaio 2023, quando si registrarono vendite di eccezionale entità di prodotti farmaceutici verso tale paese. L’import si riduce sia in valore sia in volume, con il calo maggiore per gli acquisti di gas naturale. Il saldo commerciale è positivo per 2,7 miliardi; l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici quasi raddoppia rispetto a un anno prima. Il calo congiunturale dei prezzi all’import riflette soprattutto i ribassi dei prezzi dei prodotti energetici. La loro flessione tendenziale si attenua per l’effetto statistico dovuto al confronto con gennaio 2023, quando si registrarono ribassi dei prezzi dei prodotti energetici molto più marcati". (Rin)