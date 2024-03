Industria: Ricci (Cgil), Campania rimarrà indietro se scatta competitività tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania "sta correndo un rischio profondo, si parla tanto di dismissioni, ma non si parla di transizione ecologica, tecnologica e ambientale. Bisogna salvaguardare le nostre filiere manifatturiere e non pensare solo ai grandi marchi, come Stellantis e Leonardo. Il tessuto industriale campano è fatto di piccole e medie imprese e ovviamente di tanta occupazione. Se non cavalchiamo l'onda dello sviluppo sostenibile, rimarremo indietro. Una competitività tra Nord e Sud, al netto dell'autonomia differenziata, svantaggerebbe la Campania in termini di risorse e investimenti". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo al convegno "Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno", promosso a Napoli dalla Cgil. (Ren)