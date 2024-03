Italia-Egitto: Meloni, domenica al Cairo per firma intese collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Domenica sarò in Egitto: c'è un lavoro di cooperazione bilaterale, che verrà formalizzato durante la giornata di domenica, che riguarda il Piano Mattei per la collaborazione in campo agricolo e di formazione. Ma firmeremo anche una serie di intese in materia di salute, sostegno alle Pmi e investimenti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo nel corso della riunione della cabina di regia sul Piano Mattei. (Rin)