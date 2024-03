Napoli: le associazioni sportive dilettantistiche dello stadio Maradona si confederano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ nato a Napoli il Polo sportivo del Meridione. La conferenza stampa di presentazione del nuovo soggetto giudiziario si è tenuta stamattina in piazza Municipio. “È la prima confederazione voluta dalle associazioni sportive dilettantistiche presenti nello stadio Maradona che intendono avere, dall’amministrazione comunale, risposte certe sul loro futuro e su quello dei loro tesserati”, ha spiegato il presidente della neonata realtà partenopea, Francesco Gabriele. “Il Polo rappresenta 13 associazioni con oltre 50 istruttori e più di 3600 iscritti e vuole dialogare in modo propositivo con il Comune di Napoli, lontano da logiche speculative e ambiguità sul futuro dello stadio - ha aggiunto Gabriele - per salvaguardare il lavoro di tanti napoletani e per tutelare il diritto allo sport di appassionati e atleti, spesso olimpionici”. Le discipline interessate dal progetto sono: Atletica, Fitness, Ginnastica ritmica, Basket per disabili (baskin), Wushu, Sanda, Taekwondo, Karate, Pugliato, Preparazione atletica e difesa personale. “Abbiamo attivato anche il sito www.polosportivomeridione.it e la email info@polosportivomeridione.it - ha concluso Gabriele – per spiegare chi siamo e per coinvolgere chiunque in nuovi progetti che diano visibilità a Napoli ed a tutto il Meridione”.(Ren)