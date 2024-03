Sud: Fitto blinda metodo lavoro governo su Pnrr e Fsc, Cgil attacca strategia industriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se per il ministro il governo è impegnato con rigore nella gestione di fondi di cui beneficerà anche il Sud, dal sindacato della Cgil si leva più di una critica all’esecutivo di Giorgia Meloni. "Questo Paese non ha politiche industriali, non le sta facendo e non abbiamo capito quale visione ha”, dice Pino Gesmundo, segretario confederale della Cgil. "Noi non abbiamo tavoli sui quali discutere, abbiamo necessita' di confrontarci col governo. In questi giorni - aggiunge - c'e' il G7 dell'industria, i ministri dell'industria discutono di politiche industriali europee, il nostro Paese fa politiche contrarie a quelle europee e contrarie agli investimenti per l'industria. Noi abbiamo bisogno di far lavorare i grandi assett che abbiamo, Enel, Eni, le partecipate pubbliche. Invece di metterle al servizio del Paese le stiamo svendendo. Dobbiamo fare la transizione digitale e stiamo vendendo Tim, dobbiamo provare a recuperare risorse da mettere in campo per creare politiche di investimento e stiamo privatizzando anche le Poste”. E ancora: il Pnrr serviva a "lavorare sulle infrastrutture" ma, incalza, "nonostante continuiamo a decantare il fatto che siamo riusciti a recuperare risorse, queste risorse non si mettono a terra, i cantieri non si aprono e soprattutto non si aprono nel Mezzogiorno". "Questo - aggiunge - è uno dei problemi fondamentali su quali il governo e il ministro del Mezzogiorno devono rispondere necessariamente”. (segue) (Ren)