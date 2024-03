Sud: Fitto blinda metodo lavoro governo su Pnrr e Fsc, Cgil attacca strategia industriale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pone, invece, l’accento sull’autonomia differenziata Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci. Decaro precisa che “da sindaco del Sud sono contrario all'autonomia, ma ero già contrario alla riforma del Titolo V che è stato un errore che ha fatto la mia parte politica. Se non avessimo fatto la riforma del Titolo V nel 2001 non stavamo parlando di decreto Calderoli e di autonomia differenziata che già nelle parole, autonomia e differenziata, fa pensare a un Paese spaccato, a una sorta di gerarchizzazione territoriale dove il Sud sembra abbandonato al suo destino”. Poi rispetto alla posizione dell’Anci spiega che le posizioni dei sindaci sono diversi ma tutti hanno rilevato delle criticità, fermate in un documento unitario, che sono le funzioni amministrative, gestionali che sono nelle mani delle Regioni, che si sovrappongono alle funzioni dei Comuni”. Inoltre "c'è una criticità rispetto al finanziamento dei livelli delle prestazioni per attività che si trasferiscono dallo Stato alle Regioni - ha aggiunto -. Non ci sono i cosiddetti Lep per le attività dei Comuni, perché su alcune materie, come ad esempio la scuola, ci sono prestazioni che vengono assicurate dai Comuni: penso alle mense scolastiche, al trasporto scolastico”. (Ren)