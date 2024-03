Università: Renzi, solidarietà a Molinari, impedirgli di parlare gesto fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Impedire al direttore di 'Repubblica' Maurizio Molinari di parlare in università è tecnicamente parlando un gesto fascista", scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Questo è quello che Pasolini chiamava il fascismo degli antifascisti. Utilizzare l’argomentazione di definire 'Repubblica' un giornale sionista è squallido. Le università devono essere i luoghi del dialogo, non gli spazi di costruzione di un pensiero unico ideologico e violento. Perché chi impedisce agli altri di parlare usa la violenza, non la cultura. Solidarietà a Maurizio Molinari", conclude. (Rin)