Università: FI; solidarietà a Molinari, dissenso non sia censura o violenza

- "Il dissenso non può e non deve mai tradursi in censura o - peggio - addirittura in violenza. Le Università sono il luogo per eccellenza della cultura e della formazione, devono poter continuare ad essere luoghi di democrazia e confronto. Solidarietà al direttore di 'Repubblica', Maurizio Molinari, per la contestazione di stamattina a Napoli", afferma in una nota Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile di Forza Italia per i rapporti con la stampa nazionale. "Sono fin troppo frequenti i casi di intolleranza, che spesso è sembrato anticamera dell'antisemitismo, registrati in queste ultime settimane. Tutti si riconoscono nelle parole opportune e autorevoli del capo dello Stato, Sergio Mattarella", conclude.(Com)