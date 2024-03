Università: M5s, solidarietà a Molinari, preservare dibattito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo piena solidarietà nei confronti del direttore Maurizio Molinari, a cui è stato impedito di esprimersi in una conferenza universitaria. Come ha giustamente detto il presidente Mattarella, l'intolleranza non è compatibile con l'università", afferma in una nota il Movimento cinque stelle. "Il dibattito democratico deve essere sempre preservato, e non è accettabile alcun tipo di censura violenta delle libere opinioni di ciascuno, tanto più all'interno di luoghi di libertà e di democrazia come gli atenei. È evidente al contempo che simili episodi, assolutamente da condannare, non possono e non devono diventare espediente per forme di repressione del dissenso da parte del governo, che sarebbero altrettanto inaccettabili", conclude.(Com)