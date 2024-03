Napoli: Decaro, De Luca ha aperto spazio con governo che non ci permetteva dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che ognuno di noi ha il proprio modo di porsi. Vincenzo De Luca è stato la testa d’ariete che ci ha permesso di aprire uno spazio importante con il governo che oggi ci permette di avere un dialogo che fino a qualche tempo fa non avevamo". Così Antonio Decaro, presidente nazionale dell'Anci, ha commentato lo scontro in atto tra De Luca e governo, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine del convegno "Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno", promosso a Napoli dalla Cgil. "Quindi bene il presidente della Regione che ha aperto uno spazio con la sua forza e con il suo coraggio, adesso noi sindaci abbiamo la possibilità insieme ai presidenti di Regione di dialogare con il governo per cercare di portare a casa queste risorse del patto di coesione".(Ren)