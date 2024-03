Autonomia: Decaro, Anci non partecipa a manifestazioni ma c'è documento su criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’autonomia differenziata “L’Anci ha posizioni diverse” e questa è la ragione per la quale “L’Anci non partecipa a manifestazioni contro l’autonomia differenziata”. Tuttavia “tutti i sindaci, in modo diverso, sono preoccupati”. E queste preoccupazioni sono state inserite in “un documento unitario” presentato al governo. E’ quanto spiegato da Antonio Decaro, presidente nazionale dell’Anci e sindaco di Bari a margine del convegno "Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno", promosso a Napoli dalla Cgil. “Nel documento unitario abbiamo evidenziato alcune criticità che sono le funzioni amministrative, gestionali che sono nelle mani delle Regioni, che si sovrappongono alle funzioni dei Comuni”, ha sottolineato De Caro. Inoltre “c’è una criticità rispetto al finanziamento dei livelli delle prestazioni per attività che si trasferiscono dallo Stato alle Regioni - ha aggiunto -. Non ci sono i cosiddetti Lep per le attività dei Comuni, perché su alcune materie, come ad esempio la scuola, ci sono prestazioni che vengono assicurate dai Comuni: penso alle mense scolastiche, al trasporto scolastico. Questa è la posizione unitaria dell’Anci".(Ren)