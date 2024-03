Autononomia: Decaro, da sindaco del Sud sono contrario, fu errore sinistra riforma Titolo V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sindaco del Sud sono contrario all'autonomia, ma ero già contrario alla riforma del Titolo V che è stato un errore che ha fatto la mia parte politica. Se non avessimo fatto la riforma del Titolo V nel 2001 non stavamo parlando di decreto Calderoli e di autonomia differenziata che già nelle parole, autonomia e differenziata, fa pensare a un Paese spaccato, a una sorta di gerarchizzazione territoriale dove il Sud sembra abbandonato al suo destino, invece anche noi sindaci abbiamo voluto reagire”. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente nazionale dell’Anci e sindaco di Bari a margine del convegno "Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno", promosso a Napoli dalla Cgil. De Caro ha quindi spiegato “nella sua autonomia di sindaco, partecipo alle manifestazioni contro l’autonomia differenziata, anzi sto girando nelle regioni del Sud per spiegare cosa può accadere con l’attuazione dell’autonomia differenziata”. “Lo devo ai valori e agli ideali della Repubblica che all’articolo 3 ci fa capire che i servizi e i diritti devono essere uguali su tutto il territorio nazionale indipendente dal luogo in cui uno nasce e vuole andare a vivere. Se non mi batto contro autonomia non faccio il mio dovere di rappresentante della Repubblica rispetto a quello che c’è scritto nell’articolo 3”, ha concluso Decaro.(Ren)