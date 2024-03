Piano Mattei: Meloni, grande sfida strategica Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei è "una grande sfida strategica italiana". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo nel corso della riunione della cabina di regia sul Piano Mattei. Per la cabina di regia “abbiamo volutamente previsto una composizione ampia e articolata. Una composizione che nasce da una scelta politica” anche per “mettere in rete le esperienze migliori che esistono, i progetti più efficaci e le risorse adeguate delle quali disponiamo", ha aggiunto. (Rin)