Napoli: Gesmundo (Cgil), politica su infrastrutture penalizza Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le priorità sono tante, una si chiama Mezzogiorno del Paese. Senza il Mezzogiorno questo Paese non si salva. Ma stiamo registrando una serie di iniziative del governo che ci preoccupano rispetto, soprattutto, alle rimodulazione degli investimenti in infrastrutture, che penalizzano il Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo, intervenendo a margine del convegno "Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno" promosso a Napoli dalla Cgil. Il segretario confederale della Cgil ha rilevato che “senza infrastrutture sulla mobilità, senza investire sui porti, sulle aree utilizzando anche le Zes non saremo attrattivi sul piano industriale e il Mezzogiorno si salva solo se ci sono investimenti seri sul piano industriale”.(Ren)