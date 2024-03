Africa: Meloni, enorme apertura di credito verso Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Italia-Africa tenutosi a Roma “è stato un grande successo italiano, una iniziativa che non ha precedenti nei rapporti tra l'Italia e il continente africano: non lo dico per lodarci dei nostri successi ma per segnalare che quella partecipazione era un'enorme apertura di credito per l'Italia". A dirlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo nel corso della riunione della cabina di regia sul Piano Mattei. “Di fronte a queste aperture di credito - ha aggiunto - ci sono due possibilità: o le confermi o deludi l'aspettativa. Quell'apertura di credito significava che i tanti leader africani, che spesso non partecipano a queste iniziative, hanno intravisto nel nostro approccio delle innovazioni". (Rin)