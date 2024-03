Pnrr: Gesmundo (Cgil), i cantieri nel Mezzogiorno non aprono, governo risponda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr serviva a “lavorare sulle infrastrutture” ma “nonostante continuiamo a decantare il fatto che siamo riusciti a recuperare risorse, queste risorse non si mettono a terra, i cantieri non si aprono e soprattutto non si aprono nel Mezzogiorno”. E’ la critica mossa dal segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo, intervenendo a margine del convegno "Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno" promosso a Napoli dalla Cgil. “Questo è uno dei problemi fondamentali su quali il governo e il ministro del Mezzogiorno devono rispondere necessariamente”, ha aggiunto.(Ren)