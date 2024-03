Napoli: Gesmundo (Cgil), questo Paese non ha politiche industriali, zero tavoli tra noi e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo Paese non ha politiche industriali, non le sta facendo e non abbiamo capito quale visione ha”. Lo ha affermato Pino Gesmundo, intervenendo a margine del convegno "Le politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno" promosso a Napoli dalla Cgil. Gesmundo ha poi lamentato un’assenza di collaborazione tra sindacato e governo. “Noi non abbiamo tavoli sui quali discutere, abbiamo necessità di confrontarci col governo. In questi giorni - ha aggiunto - c’è il G7 dell'industria, i ministri dell'industria discutono di politiche industriali europee, il nostro Paese fa politiche contrarie a quelle europee e contrarie agli investimenti per l'industria. Noi abbiamo bisogno di far lavorare i grandi assett che abbiamo, Enel, Eni, le partecipate pubbliche. Invece di metterle al servizio del Paese le stiamo svendendo”. E ancora: “Dobbiamo fare la transizione digitale e stiamo vendendo Tim, dobbiamo provare a recuperare risorse da mettere in campo per creare politiche di investimento e stiamo privatizzando anche le Poste”.(Ren)