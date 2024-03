Sud: Fitto blinda metodo lavoro governo su Pnrr e Fsc, Cgil attacca strategia industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il metodo della verifica meticoloso dei progetti prima della liquidazione di qualsiasi finanziamento è stato seguito anche per la firma degli accordi dei fondi si sviluppo e coesione: “Prima le risorse venivano assegnate e poi si vedeva cosa succedeva - dice Fitto -, oggi il governo chiede alle Regioni di fare delle proposte e di stabilire un cronoprograma finanziario e temporale. Questo è il lavoro che abbiamo messo in campo". Anche perché, sottolinea Fitto, "il governo non ha alcun obbligo di dare le risorse alle regioni italiane, è una scelta del governo di dare le risorse alle Regioni”. In questo solco, continua il ministro, si è sviluppato il lavoro che ha già portato alla firma di diversi accordi per i fondi sviluppo e coesione. "Quindici Regioni hanno già sottoscritto l'accordo, con altre due Regioni c’è già la data per la sottoscrizione dell'accordo. Con altre quattro stiamo lavorando con modalità note", aggiunge. All’appello manca la Regione Campania, dal cui presidente piovono da mesi strali all’indirizzo del governo. “Non voglio alimentare scontri che forse vengono alimentati da altri perché si vuole evitare che si parli del merito della questione - osserva -. Non ho mai fatto polemica, le polemiche e gli scontri si fanno in due. Da parte mia non troverete mai una polemica, a me piace parlare sui fatti”. (segue) (Ren)