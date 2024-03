Università: Ronzulli (FI), solidarietà a direttore "Repubblica", vittima di squadrismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Impedire di parlare è violenza, esattamente come quella fisica. A nessuno può essere negato il diritto di esprimere il proprio pensiero, rendendo impossibile con la forza un dibattito, a maggior ragione se l'obiettivo di questa inaccettabile protesta è quello di schierarsi contro le violenze in Palestina. Quello commesso nei confronti del direttore di 'Repubblica' Maurizio Molinari, al quale va la mia più sincera solidarietà, è stato un ignobile episodio di squadrismo". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. (Com)