Napoli: M5s, domani conferenza stampa con Conte su legge regionale per reddito cittadinanza

- Domani, sabato 16 marzo, alle ore 11, presso l'Aula consiliare del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, in Piazza S. Maria la Nova, si terrà la conferenza stampa del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per illustrare i termini della proposta di legge regionale "Disposizioni urgenti per la dignità sociale e l'inclusione attiva in Campania. Istituzione del reddito regionale di cittadinanza", a prima firma Gennaro Saiello. Interverranno il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i consiglieri regionali proponenti Gennaro Saiello, Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi. Saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell'ex presidente della Camera Roberto Fico, della vicepresidente del Senato Mariolina Castellone e del vicepresidente della Camera Sergio Costa. (Ren)