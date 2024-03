Università: Calderone, solidarietà a Molinari, indignazione per episodio antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È gravissimo che il direttore di 'Repubblica', Maurizio Molinari, non abbia potuto parlare in una conferenza universitaria alla 'Federico II' di Napoli per l’irruzione di un gruppo di giovani violenti", afferma il ministro del Lavoro, Marina Calderone. "Esprimo indignazione per questo nuovo episodio di antisemitismo, oltretutto in uno dei più prestigiosi atenei italiani, e la mia completa solidarietà al direttore Molinari", conclude. (Rin)