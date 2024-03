Università: Foti (Fd'I), inquietante escalation intolleranza in Atenei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta assistiamo a un gravissimo atto di intolleranza messo in atto all'interno di un ateneo, l'università Federico II di Napoli, dove oggi è stato impedito di intervenire al direttore di 'Repubblica' Maurizio Molinari", dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti. "L'università è il luogo del confronto, dell'ascolto, del dibattito, in cui tutti devono essere posti nelle condizioni di esprimere le proprie opinioni, anche diametralmente opposte. Perché proprio dal confronto libero può nascere la costruzione di un proprio pensiero e punto di vista. Impedire la libertà di espressione è grave sempre. Diventa ancora più inquietante se a impedirla sono giovani e all'interno di un luogo come un ateneo. Solidarietà al direttore Molinari", conclude. (Com)