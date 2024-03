Napoli: domani presentazione della prima edizione del motor show partenopeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 13 marzo, a partire dalle ore 15.30, presso il Tennis club Napoli in viale Anton Dohrn, avrà luogo l’evento di presentazione della prima edizione del Napoli racing show – Gran premio di Napoli, il primo grande evento motoristico interamente organizzato sul lungomare Caracciolo dal 12 al 14 aprile 2024. In anteprima assoluta verranno svelati alcuni dei modelli di auto da corsa, moderne e storiche, che parteciperanno al motor show napoletano. Per l’occasione le vetture saranno esposte negli spazi esterni del Tennis Club Napoli fino alle ore 18, quando partiranno in corteo per svelare il percorso del circuito che verrà allestito proprio sul Lungomare Caracciolo in occasione del Napoli Racing Show. I giornalisti avranno la possibilità di salire a bordo delle supercar guidate dai piloti che si avvicenderanno nel corso della tre giorni dedicata ai motori. Alle 18,15 avrà inizio la conferenza stampa in cui sarà illustrato il ricchissimo programma dell’evento che prevede: gare ad inseguimento, una competizione di eleganza dedicata alle auto storiche, presentazione di prototipi, drifting show, spettacolo di droni e tanto altro. Il lungomare sarà suddiviso in due aree, una zona pista, con il circuito che lungo circa 1300 metri, e un event village che ospiterà le maggiori case automobilistiche e le più recenti innovazioni dell’ambito motorsport. (segue) (Ren)