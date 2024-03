© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEQuestion time del Consiglio regionale. Tra le interrogazioni oggetto di discussione ci saranno il “passaggio in RSA di pazienti affetti da gravi patologie in terapia riabilitativa presso strutture ex art.26”, “chiarimenti in merito alla mancata attuazione di leggi approvate dal Consiglio Regionale della Campania”, l’ “utilizzo dei fondi istituzionali per propaganda politica e chiarimenti urgenti sui manifesti per le prestazioni sanitarie”, l’“attività di comunicazione istituzionale del Presidente della Giunta regionale”. Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale Is. F13 - Napoli (ore 11).VARIEGiornata dedicata alla memoria di Francesco Della Corte, guardia giurata aggredita il 3 marzo 2018, morto a seguito delle ferite riportate. Dopo la deposizione di una corona di fiori, alle ore 11, nel Plesso Madonna delle Grazie dell'Istituto Comprensivo Statale 43° Tasso - San Gaetano, in via Madonna delle Grazie, 7, si terrà un momento di riflessione. Stazione Eav di Piscinola - Napoli (ore 10).Conferenza stampa di presentazione del programma del Napoli Queer Festival: prima rassegna teatrale napoletana dedicata all'esplorazione della cultura e delle arti performative del mondo queer, organizzata da Compagnia Teatrale Enzo Moscato e da Casa del Contemporaneo, con la direzione artistica di Giuseppe Affinito, dal 19 al 24 marzo. Sala Assoli in via Lungo Teatro Nuovo 110 - Napoli (ore 11).Incontro su "Le risorse sociali per il nuovo Mezzogiorno” dal libro di Nando Morra "Il messaggio di Levi e il Mezzogiorno". Con l'autore interverranno, tra gli altri, Filiberto Ceriani Sebregondi già ambasciatore dell'Unione Europea, Annamaria Carloni presidenza nazionale Associazione ex Parlamentari, Francesco Saverio Coppola segretario Associazione Guido Dorso e Giovanni Sgambati segretario Generale Uil Campania. Circolo Ilva Bagnoli, via Coroglio 90 - Napoli (ore 17). (segue) (Ren)