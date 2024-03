© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNENapoli, presentazione della nuova figura degli ispettori ambientali e verifica della procedura di avvio della costruzione del nuovo impianto biodigestore. Sono stati invitati l'assessore alla Salute e verde con delega all'Igiene Urbana Vincenzo Santagada, il responsabile dell'area Ambiente Arnaldo Stella, il capitano della unità Tutela Ambientale della Polizia Locale Massimo Giobbe, l'amministratore unico di Asìa Domenico Ruggiero, il direttore tecnico Paolo Stanganelli e il dirigente delle risorse umane Benino Maddaluno. Sala Nugnes del Consiglio comunale in via Verdi - Napoli (ore 10).Presentazione del protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e Fondazione Terzoluogo Ets con il quale si avvia una collaborazione volta alla riqualificazione culturale dell'ex convento cinquecentesco Sant'Anna a Capuana, nel Borgo di Sant'Antonio Abate, acquistato nel 2023 dalla Fondazione. Interverranno il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore alle Politiche sociali Luca Fella Trapanese, l'assessore all'Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, il direttore generale Fondazione Terzoluogo Massimiliano Massimelli, il consigliere di amministrazione Fondazione Terzoluogo con delega su progetto Napoli Fabio Rosciglione. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 12).Presentazione della prima edizione del Napoli racing show - Gran premio di Napoli, il primo grande evento motoristico interamente organizzato sul lungomare Caracciolo dal 12 al 14 aprile 2024. In anteprima assoluta verranno svelati alcuni dei modelli di auto da corsa, moderne e storiche, che parteciperanno al motor show napoletano. Alle 18 conferenza stampa: interviene anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Tennis club Napoli in viale Anton Dohrn - Napoli (a partire dalle 15.30). (Ren)