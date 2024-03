© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo infortunio mortale a laminazione sottile di Caserta. Ne ha dato notizia Crescenzo Auriemma (segretario generale Uilm Campania). "Ieri nel tardo pomeriggio a morire è stato il giovane Borrelli Giuseppe. Al momento sono in corso indagini per stabilirne le cause. Il lavoratore era assunto con contratto di agenzie", ha spiegato Auriemma. (Ren)