Energia: Besseghini (Arera), significativo calo per bollette ad aprile-giugno

- Sul fronte delle bollette “siamo entrati in una fase di significativa stabilità. Abbiamo visto scendere il prezzo del gas durante l’inverno, adesso a parte l’effetto di rimbalzo a gennaio per il ripristino della componente Iva, la situazione è tranquilla”. Lo ha affermato Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, a margine di un evento in corso a Milano, tenendo in considerazione anche l’impatto sull’energia elettrica, che “sarà realisticamente significativo perché tutto l’accumulo di diminuzioni che abbiamo visto nel corso dei mesi si scaricherà sul trimestre”. Quindi, ha concluso Besseghini, “tutti gli elementi di diminuzione che abbiamo visto per il gas, mese per mese, si scaricheranno sulla variazione di marzo”, ovvero sul periodo aprile-maggio-giugno che l’Autorità comunicherà a fine marzo. (Rem)