Ambiente: dal 18 al 22 aprile le celebrazioni italiane della 54esima Giornata della terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state annunciate da Earth day Italia e Movimento dei focolari le date e gli eventi principali che caratterizzeranno le celebrazioni italiane del 54esimo Earth day, la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite, che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo con oltre 1 miliardo di cittadini coinvolti attraverso l'opera di 200 mila partner in 193 Paesi. Giunta alla 54esima edizione questa festa globale vede l'Italia in prima fila nella campagna Onepeopleoneplanet (Opop) che dà il nome ad una imperdibile maratona multimediale di 16 ore prodotte live dallo splendido auditorium della Nuvola di Fuksas. Con lo slogan "Torna a battere il cuore per la terra!" la maratona Opop giunge quest'anno alla sua quinta edizione grazie alla produzione Earth day e alla diffusione internazionale sui canali Rai play e Vatican news. A sostenere la promozione mondiale dell'evento saranno le reti social di Earth day network e del programma ambientale Onu Connect for climate, organizzatore della Planet week al G7 di Torino. Dal 18 al 21 aprile tornerà a Roma il "Villaggio per la terra", l'appuntamento ormai storico di primavera che coinvolge studenti e famiglie da tutta Italia per vivere il piacere della natura, dello sport, della musica e della vita all'aria aperta. (segue) (Rin)