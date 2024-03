Ambiente: dal 18 al 22 aprile le celebrazioni italiane della 54esima Giornata della terra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno circa 600 gli eventi, tutti gratuiti, organizzati da centinaia di organizzazioni della società civile e delle istituzioni e che animeranno questa grande festa nello splendido scenario della Terrazza del Pincio e del Galoppatoio di Villa Borghese. Novità di quest'anno sarà "Impatta disrupt", il festival dell'innovability che si terrà dal 18 al 20 aprile alla Casa del cinema, pensato per celebrare anche la Giornata mondiale della creatività e dell'innovazione che le Nazioni Unite hanno voluto il giorno prima dell'Earth day, proprio per invitare gli innovatori di tutto il pianeta a lavorare insieme per un futuro sostenibile. Le celebrazioni italiane – già riconosciute dall'Earth day network di Washington come best case internazionale per la tutela del pianeta e lo sviluppo di una forte coscienza ecologica – avranno quest'anno un ulteriore importante significato, diventando tappa iconica del G7 Clima, Energia e Ambiente di Torino (previsto dal 28 al 30 aprile). Nel capoluogo piemontese sono infatti in programma due eventi di alto valore simbolico sostenuti dalla regione Piemonte e dedicati al dialogo interculturale e intergenerazionale. (segue) (Rin)