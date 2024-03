Ambiente: dal 18 al 22 aprile le celebrazioni italiane della 54esima Giornata della terra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Gerusalemme a Torino sarà attivo un dialogo interculturale ed interreligioso con il coinvolgimento di leader religiosi e culturali da diverse aree del pianeta insieme per indicare lo sviluppo sostenibile quale strada maestra per la costruzione di una pace solida e duratura. In collaborazione con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il ministero dell'Istruzione e del Merito i giovani universitari e degli ultimi anni delle scuole superiori di Roma e Torino, insieme ad una rappresentanza di loro coetanei dai sette Paesi del G7, parteciperanno a tavoli tematici per la stesura di un testo che sarà portato all'attenzione dei sette ministri dell'Ambiente impegnati per il G7. La sera del 22 aprile, dall'Auditorium della Nuvola verrà trasmesso in diretta su Rai play e su Vatican news lo storico concerto per la terra di Earth day Italia. A raccogliere il testimone lasciato dai tanti artisti che si sono battuti per un mondo più sostenibile, sarà Luca Barbarossa con la sua social band che dedicherà la serata al tema "Pace e ambiente" insieme ad altri importanti artisti sensibili al tema. (Rin)