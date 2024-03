A2A: Marangoni (Althesys), operazione con Enel conferma importanza strategica reti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano industriale di A2A “varato ieri dal gruppo guidato da Renato Mazzoncini e l’operazione sulla rete realizzata con Enel costituisce un ulteriore rafforzamento del gruppo e conferma l’importanza strategica delle reti come fattore importante per lo sviluppo delle rinnovabili”. Lo ha affermato Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys, a margine del convegno in corso a Milano dal titolo “Le utility, governare la complessità”. La Lombardia, ha aggiunto, è “da sempre” una Regione dove il sistema delle local-utility “è ben strutturato e robusto”. Negli anni “abbiamo visto un processo di consolidamento che ha portato imprese come A2A a consolidare la presenza in Regione” ha concluso l’ad. (Rem)