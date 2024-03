Ue: Besseghini (Arera), su direttiva case Green è presto per un’opinione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla direttiva Case Green approvata in via definitiva ieri dal parlamento europeo “è presto per farsi un opinione”. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente dell'Arera, interpellato a margine di “Le utility, governare la complessità” in corso a Milano. Besseghini ha precisato in merito alla direttiva che ci sia stato "un dibattito intenso che l'ha fatta evolvere e che ha cercato di dare elementi di percorribilità". Interpellato poi su un possibile forte impatto della Direttiva sull'Italia il presidente dell'Arera ha risposto con un "non direi", ricordando in conclusione che la misura "si cala in un contesto, quello italiano, che ha già vissuto molte esperienze relative all'efficientamento energetico". (Rem)