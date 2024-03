Campania: Nappi (Lega), manifesti contro governo sono politica, vanno pagati con soldi propri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo chiesto se sulla base della normativa vigente sia possibile fare attività politica non istituzionale con i soldi dei campani. Ci hanno risposto che si può fare. Ma a nostro avviso non è così, perché i manifesti contro il governo non rientrano in una attività istituzionale ma sono attività politica”. Il consigliere regionale della Lega in Campania Severino Nappi ha commentato con queste parole la risposta dell’assessore Marchiello al questione time di oggi sulla interrogazione relativa all’utilizzo di fondi della Regione per i manifesti di critica al governo Meloni di recente apparsi in città. “Noi ci limitiamo a domandare se si possono spendere i soldi dei campani per dire, nel nome della Regione Campania, quindi coi soldi dei cittadini, che il governo è contro la regione - ha spiegato Nappi -. Questo non è un elemento di comunicazione istituzionale, ma è politica. Ciascuno la può fare ma la deve fare coi soldi suoi, non coi soldi dei cittadini”. Il consigliere regionale della Lega si è poi soffermato sui costi sostenuti per l’attività di comunicazione: “Hanno speso, così come dichiarato, 150 mila per inondare la Campania di manifesti. Io però voglio essere messo in contatto con quelli che hanno garantito 4mila manifesti, maxi-impianti, tabelloni per questo prezzo, perché chiunque fa comunicazione politica, pubblicità, sa che i prezzi sono ben altri, quindi mi domanda questo affare come è stato fatto. Perché davvero un affare. forse c’è dell’altro che è stato taciuto”.(Ren)