Campania: assessore Regione, bonifica Parco Colline interrotta per verifiche su sicurezza

- La “rielaborazione dei volumi massimi di spesa centri ambulatoriali accreditati Ssr” e la “bonifica Parco delle Colline di Napoli” sono i temi delle interrogazioni presentate al question time di oggi dal consigliere regionale della Campania Pasquale Di Fenza (Azione, Per, Più Europa). Per quanto riguarda la prima interrogazione, il consigliere della maggioranza ha chiesto chiarimenti “sulle politiche messe in atto per la riduzione delle liste di attesa in riferimento all’eventuale aumento delle prestazioni da parte del privato accreditato”; con la seconda interrogazione, invece, il consigliere Di Fenza ha chiesto chiarimenti sui tempi di realizzazione della bonifica e di riapertura del Parco. A rispondere a quest’ultima interrogazione è stato l’assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, il quale, nel sottolineare che il progetto riguarda la riqualificazione del Parco e non, tecnicamente, la sua bonifica, ha detto che "gli interventi sono stati interrotti per richiesta di approfondimento su aspetti della sicurezza da parte degli uffici del Comune di Napoli; si continuerà, dunque, nei lavori per restituire al più presto il Parco alla fruizione dei cittadini”.(Ren)